В Офисе генпрокурора сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Смотрите также Слава Украине, Герою Слава: в соцсетях устроили флешмоб после видео с расстрелом военного
Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество… Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом,
– заявил генпрокурор Андрей Костин.
Ранее стало известно, что омбудсмен Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира, как подтверждение очередного военного преступления России.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война России против Украины является геноцидом.
Украинского военнопленного казнили за слова "Слава Украине"
- Сегодня, 6 марта, в соцсетях появилось видео расстрела украинского военнопленного. Где и когда было снято видео, неизвестно. Пока неизвестно и имя героя.
- На видео украинский военный стоит в лесу и курит в окопе или вырытой яме. Голос за кадром говорит: "Снимай" и камера поднимается. Солдат говорит "Слава Украине", после чего в него стреляют, он падает.
- Обратим внимание, что украинский воин был без оружия. Он без всякого ощущения страха смотрел в лицо своих убийц.
- В память о казненном герое украинцы начали флешмоб в сети: они публиковали видео и распространяли лозунги "Слава Украине", "Герою слава"!
- В России же снова заявили об инсценировке и ИПСО. Мол, казнь – это фейк. Жаль, что есть россияне, как соглашаются верить, что украинцы уже год, создают такие ужасные, вопиющие "фейки".
- Впрочем, каждый украинец сегодня еще раз понял, почему мы продолжаем войну. Нам на отличие от россиян есть, что защищать. Наша свобода, достоинство и дух.