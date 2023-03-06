В Офисе генпрокурора сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество… Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом,

– заявил генпрокурор Андрей Костин.

Ранее стало известно, что омбудсмен Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира, как подтверждение очередного военного преступления России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война России против Украины является геноцидом.