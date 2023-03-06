В Офісі генпрокурора повідомили, що відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).
Дивіться також Слава Україні, Герою Слава: у соцмережах влаштували флешмоб після відео з розстрілом військового
Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство… Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом,
– заявив генпрокурор Андрій Костін.
Раніше стало відомо, що омбудсмен Дмитро Лубінець відправив відео розстрілу українського військовополоненого міжнародним партнерам та колегам із різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав розстріл українського військовополоненого жахливим воєнним злочином і ще одним доказом того, що війна Росії проти України є геноцидом.
Українського військовополоненого стратили за слова "Слава Україні"
- Сьогодні, 6 березня в соцмережах з'явилося відео розстрілу українського військовополоненого. Де і коли було знято відео, невідомо. Наразі також невідомо й ім'я героя.
- На відео український військовий стоїть у лісі та курить в окопі чи виритій ямі. Голос за кадром каже: "Знімай" і камера піднімається. Солдат каже "Слава Україні", після чого у нього стріляють, він падає.
- Зауважимо, що український воїн був без зброї. Він без жодного відчуття страху дивився в обличчя своїх убивць.
- У пам'ять про страченого героя українці почали флешмоб у мережі: вони публікували відео та поширювали гасла "Слава Україні", "Герою слава"!
- Натомість у Росії знову заявили про інсценування та ІПСО. Мовляв, страта – це фейк. Шкода, що є росіяни, як погоджуються вірити, що українці уже ось рік як, створюють такі жахливі, кричущі "фейки".
- Втім, кожен українець сьогодні вкотре зрозумів, чому ми продовжуємо війну. Нам на відмінно від росіян є, що захищати. Нашу свободу, гідність й дух.