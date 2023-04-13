Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению, именно группа радикальных патриотов ответственна и причастна появление видео с казнью украинского военного.

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Такое поведение стало нормой в России

Он считает, что это видео специально зашили "на запас", чтобы выложить в нужный момент, преследуя собственные цели. За этим стоит часть российского общества, которая считает, что Путин действует слишком "мягко", что "нужно уничтожить Украину ядерным ударом". Это свидетельствует об обострении конфликта между "башнями Кремля".

"В России сейчас идет борьба между "турбопатриотами", которые считают, что можно увеличить возможности российской армии и попробовать новое широкомасштабное наступление, и "умеренными", стремящимися к переговорам. Последние считают, что если пригласить Украину к переговорам, то она согласится. Поэтому "турбопатриоты" выбрасывают такое видео, чтобы сорвать даже малейшую возможность переговоров", – предположил Орешкин.

Дмитрий Орешкин о причинах появления видео с казнью военного ВСУ: смотреть видео

Он считает, что в современной России такое поведение стало нормой. Владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин, например, казнит своих солдат кувалдой, а затем эту кувалду дарят чиновникам в России.

20 лет назад этим занимались исламские фундаменталисты. Это практика типичных варваров. Такую политику поддерживает четверть россиян, а сторонниками таких действий есть Пригожин и Кадыров,

– подчеркнул политолог.

Что известно о казни украинского военного