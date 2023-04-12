Об этом 24 Каналу заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он добавил, что реакция стран Запада на этот случай будет показательна.

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Это показательный момент для стран Запада

По его словам, в ближайшее время мы увидим, покинет ли Россия Совбез ООН после публикации видео, где российские солдаты отрезали ножом голову еще живому украинскому солдату.

"Я не могу себе представить Лаврова за столом председательствующего в Совбезе ООН. Если американцы дадут ему визу или разрешат въезд, если Запад допустит проведение Совбеза во главе с военными преступниками – это будет проявлением слабости. Думаю, что этого не произойдет, судя по реакции американских СМИ. Это важный момент – позволит ли Запад закрыть глаза на это ужасное военное преступление со стороны России и, будет ли продолжать business as usual", – подчеркнул Пионтковский.

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