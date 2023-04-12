Про це 24 Каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він додав, що реакція країн Заходу на цей випадок буде показовою.

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Це показовий момент для країн Заходу

За його словами, найближчим часом ми побачимо, чи покине Росія Раду безпеки ООН, після публікації відео, де російські солдати відрізали ножем голову ще живому українському солдату.

"Я не можу собі уявити Лаврова за столом головуючого в Раді безпеки ООН. Якщо американці дадуть йому візу чи дозволять в’їзд, якщо Захід допустить проведення Радбезу на чолі з воєнними злочинцями – це буде проявом слабкості. Думаю, що цього не станеться, судячи з реакції американських ЗМІ. Це важливий момент – чи дозволить собі Захід закрити очі на цей жахливий воєнний злочин зі сторони Росії й, чи буде продовжувати business as usual", – наголосив Піонтковський.

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