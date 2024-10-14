Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, высказав мнение, что трибунал точно состоится и сейчас идет подготовительный процесс.

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Трибунал над российскими агрессорами

По словам Романовой, к этому процессу привлечены мощные юридические структуры, которые она назвала международной адвокацией.

Вся моя прошлая неделя была посвящена работе с BKA, это как в России следственный комитет. Там очень серьезные немецкие комиссары и структуры готовятся к проведению трибунала по преступлениям, совершенным против украинских граждан со стороны российских агрессоров. Я думаю, что к этому готовится много стран Запада,

– сообщила Романова.

К сведению! BKA – федеральное управление уголовной полиции Германии. В основную юрисдикцию BKA в частности входит координирование сотрудничества между федерацией и полицией; расследование дел, связанных с международной организованной преступностью, терроризмом и дел, касающихся нацбезопасности.

Россия готовит новые сроки заключения для украинских пленных

Она подчеркнула, что казни военнопленных были всегда, но не во всех случаях информацию об этом удавалось узнать. Романова также предположила, что пленную украинскую журналистку Викторию Рощину россияне могли готовить не для обмена, как об этом сообщалось, а для того, чтобы выдвинуть ей новые обвинения, чтобы она получила новый срок заключения.

"Я не думаю, что ее везли из Таганрога в "Лефортово", чтобы готовить для обмена в Украину. Вполне возможно, что готовились объявить ей другие обвинения. Я сегодня читала об очередных новых сроках украинским гражданским и военнопленным. Один из гражданских на днях был осуждён на 8 лет за сотрудничество с Украиной, то есть с собственной страной! Ему запретили передавать Евангелие", – рассказала Романова.

Напомним, Офис генпрокурора Украины начал уголовное производство и расследование по факту преступления, совершенного российскими оккупантами. Они расстреляли 9 украинских военнопленных в Курской области. В ведомстве отметили, что сейчас проводится работа, чтобы идентифицировать и наказать российских преступников. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.