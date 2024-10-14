Про це в розмові з 24 Каналом розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, висловивши думку, що трибунал точно відбудеться і нині триває підготовчий процес.

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Трибунал над російськими агресорами

Зі слів Романової, до цього процесу залучені потужні юридичні структури, які вона назвала міжнародною адвокацією.

Увесь мій минулий тиждень був присвячений роботі з BKA, це як в Росії слідчий комітет. Там дуже серйозні німецькі комісари й структури готуються до проведення трибуналу щодо злочинів, вчинених проти українських громадян з боку російських агресорів. Я думаю, що до цього готується багато країн Заходу,

– повідомила Романова.

До відома! BKA – федеральне управління кримінальної поліції Німеччини. До основної юрисдикції BKA зокрема входить координування співробітництва між федерацією та поліцією; розслідування справ, пов'язаних з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом та справ, що стосуються нацбезпеки.

Росія готує нові терміни ув'язнення для українських полонених

Вона наголосила, що страти військовополонених були завжди, але не у всіх випадках інформацію про це вдавалося дізнатися. Романова також припустила, що полонену українську журналістку Вікторію Рощину росіяни могли готувати не для обміну, як про це повідомлялось, а для того, щоб висунути їй нові обвинувачення, аби вона отримала новий термін ув'язнення.

"Я не думаю, що її везли із Таганрога в "Лефортово", щоб готувати для обміну в Україну. Цілком можливо, що готувалися оголосити їй інші обвинувачення. Я сьогодні читала про чергові нові терміни українським цивільним громадянам і військовополоненим. Один з цивільних днями був засуджений на 8 років за співпрацю з Україною, тобто з власною країною! Йому заборонили передавати Євангеліє", – розповіла Романова.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора України розпочав кримінальне провадження та розслідування за фактом злочину, скоєного російськими окупантами. Вони розстріляли 9 українських військовополонених в Курській області. У відомстві наголосили, що наразі проводиться робота, аби ідентифікувати й покарати російських злочинців. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.