Это отмечает корейское отделение Фонда прав человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

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Что известно о казнях украинских военных

Вышеупомянутый Фонд прав человека сотрудничал с украинскими спецслужбами, помогая анализировать документы, изъятые у северокорейских военных.

Согласно одному из таких документов, найденных у неназванного офицера КНДР, северокорейские солдаты оправдывали свои действия гибелью собственных товарищей.

Наши бойцы, которые видели, как падают другие товарищи, безжалостно убивали тех, кто пытался сдаться,

– цитируют северокорейского офицера журналисты.

Подобные данные обнародовало и Washington Post. Издание, ссылаясь на другие документы, отмечает, что северокорейские солдаты казнили нескольких украинских военных, что, по их словам, вызвало возмущение среди украинцев и повлекло дальнейшее обострение боев.