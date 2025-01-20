Це зазначає корейське відділення Фонду прав людини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

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Що відомо про страти українських військових

Вищезгаданий Фонд прав людини співпрацював з українськими спецслужбами, допомагаючи аналізувати документи, вилучені у північнокорейських військових.

Згідно з одним із таких документів, знайдених у неназваного офіцера КНДР, північнокорейські солдати виправдовували свої дії загибеллю власних товаришів.

Наші бійці, які бачили, як падають інші товариші, безжально вбивали тих, хто намагався здатися,

– цитують північнокорейського офіцера журналісти.

Подібні дані оприлюднило й Washington Post. Видання, посилаючись на інші документи, зазначає, що північнокорейські солдати стратили кількох українських військових, що, за їхніми словами, викликало обурення серед українців і спричинило подальше загострення боїв.