Обоих солдат КНДР отправили в Киев. Во время допроса они убеждали, что не знали о том, что их везут на войну. Северокорейцы были уверены, что будут участвовать в военных учениях, передает 24 Канал со ссылкой на видео, опубликованное Владимиром Зеленским.

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Что рассказал пленный

Один из солдат КНДР, попавший в плен, рассказал, что он воевал на Курщине с 3 января 2025 года. По его словам, в северокорейских подразделениях было очень много раненых. Впрочем, назвать точную цифру он не может.

Также он признался, что сначала даже не знал, против кого воюет. Сам он перед отправлением в Курскую область не проходил никаких учений.

Кроме того, пленный поведал, что он является срочником. В КНДР все мужчины после школы проходят срочную службу. Он тоже после окончания среднего образования пошел в армию на разведывательное отделение.

К слову, недавно южнокорейская разведка сообщила, что в Курской области погибли 300 северокорейских солдат, а общие потери составляют примерно 3000 человек.