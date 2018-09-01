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КБ "Луч" – украинское предприятие, которое восстанавливает ракетный щит нашей страны

Сделано в Украине 71 Читати новину українською

Сейчас они чуть ли не главные ньюс-мейкеры среди украинских оружейников. Не проходит и нескольких месяцев, как киевляне презентуют, если не новую разработку, то хотя бы видео с испытаний. Чиновники рассыпаются в комплиментах и уверяют – ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие соседа-агрессора.

Последней новинкой, которой недавно похвастались в КБ, стала крылатая ракета "Нептун". Она может поражать как морские, так и наземные цели. Ракеты должны обеспечить надежную оборону морских границ, поэтому среди вероятных мишеней рассматривают вражеские плавсредства на расстоянии до 300 километров и, в случае необходимости, стратегические мосты и паромные переправы. Кстати, это первая крылатая ракета, которая появилась в Украине с момента подписания Будапештского меморандума 1994 года.

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Пожалуй, наибольший резонанс вызвала другая разработка киевлян – ракетный комплекс "Ольха", на которую возлагают задачу восстановить ракетный щит Украины. Главная ее изюминка – уникальная система управления, что позволяет корректировать полет благодаря импульсным двигателям. И что поражает не меньше – комплекс разработали всего за 2 года.

Ракетний комплекс
Ракетный комплекс "Ольха"

Начинали фактически с нуля, потому что нужного топлива, двигателя, систем наведения и корректировки не было. В конце концов, как и нужной электроники. Создавая "Ольху", не использовали ни одной детали, сделанной за рубежом. Все – исключительно отечественного производства. Между прочим в мире наберется около десятка стран, обладающих замкнутым циклом производства такого мощного оружия.

А вот с этими разработками наши военные уж точно хорошо знакомы. Противотанковые ракетные комплексы от КБ "Луч" смело конкурируют с зарубежными аналогами. Корсар, к примеру, лучше всего подходит для пехоты. Весит 26 килограммов, при этом дальность полета достигает 2,5 километров. Мишенями могут быть как танки, так и вертолеты или беспилотники.

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Если нужна большая мощность, столичные оружейники предлагают применять Стугну–П. Дальность полета – вдвое больше – 5 километров. Ракета Р-2 своим кумулятивным зарядом подрывает динамическую защиту, прожигает броню толщиной 800 миллиметров и взрывается внутри мишени. Ради безопасности наводчика добавили пульт дистанционного управления, который позволяет отдалиться от пусковой установки на 50 метров и вести огонь по противнику из укрытия.

Стугна П
Стугна П

Киевляне с каждым годом наращивают мощность производства. Если кому-то может показаться, что о конструкторском бюро слышно лишь в последние годы, то на самом деле за их плечами более 50 лет опыта. В СССР оно было главным разработчиком автоматизированных систем контроля и диагностики специальной авиационной техники.

Теги: Новости Украины Оружие Сделано в Украине
Источник: 24 канал
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