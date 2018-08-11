Миг-29МУ1 – украинский вариант культового истребителя

Благодаря двум турбореактивным двигателям с форсажною камерой эта птица развивает скорость в 2450 километров в час и может подняться на высоту 18 километров. Она способна мгновенно обнаруживать вражеские объекты и так же быстро их обезвредить.

Кроме 30-миллиметровой автоматической пушки, имеет еще и ракеты типа "воздух-воздух", а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей.

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Миг-29 – боевой самолет украинской армии, но есть одна проблема. После распада Советского Союза абсолютно все производственные мощности остались на территории России. В ангарах украинских летчиков осталось несколько десятков самолетов.

И тут опять две новости. Начнем с хорошей: у этих истребителей еще хороший запас ресурса, механика работает хорошо. Но. Системы спутниковой связи, навигации, опознавания целей – за последние 30 лет эти технологии невероятно усовершенствовались, и украинским летчикам их очень не хватало.



МиГ-29

Поскольку закупать зарубежные истребители дорого, в 2007 году украинское руководство решило начать модернизацию. Кому доверить? Конечно, львовянам. Тамошний авиационно-ремонтный завод давно привык работать с МиГами, а именно с 1953 года. Через их руки прошло более 10 тысяч самолетов, в том числе и МИГ-29.

Однако в этот раз нужен был не только капитальный ремонт, но и глубокая модернизация. Необходимо было установить более мощную радиолокационную станцию, которая бы увеличила дальность обнаружения воздушных целей. Добавить новейшую систему спутниковой навигации, а также упростить для пилотов контроль за параметрами двигателя и бортовых систем.

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Для этого процесса объединилось несколько предприятий, которые передавали свои разработки во Львов, а уже здесь их воплощали в жизнь.

По состоянию на 2018 год таких усовершенствованных украинских МиГов есть восемь. Но украинские оружейники пошли дальше и предложили новый раунд новаций. В этом же году во Львове начали работать над усовершенствованной модернизированной версией Миг-29МУ2, которая будет иметь еще 8 технических улучшений. Представить новинку планируют уже в 2019 году.