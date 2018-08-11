Миг-29МУ1 – украинский вариант культового истребителя
Благодаря двум турбореактивным двигателям с форсажною камерой эта птица развивает скорость в 2450 километров в час и может подняться на высоту 18 километров. Она способна мгновенно обнаруживать вражеские объекты и так же быстро их обезвредить.
Кроме 30-миллиметровой автоматической пушки, имеет еще и ракеты типа "воздух-воздух", а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей.
Читайте также: Как украинцы выработали уникальный гранатомет производства УАГ-40
Миг-29 – боевой самолет украинской армии, но есть одна проблема. После распада Советского Союза абсолютно все производственные мощности остались на территории России. В ангарах украинских летчиков осталось несколько десятков самолетов.
И тут опять две новости. Начнем с хорошей: у этих истребителей еще хороший запас ресурса, механика работает хорошо. Но. Системы спутниковой связи, навигации, опознавания целей – за последние 30 лет эти технологии невероятно усовершенствовались, и украинским летчикам их очень не хватало.
МиГ-29
Поскольку закупать зарубежные истребители дорого, в 2007 году украинское руководство решило начать модернизацию. Кому доверить? Конечно, львовянам. Тамошний авиационно-ремонтный завод давно привык работать с МиГами, а именно с 1953 года. Через их руки прошло более 10 тысяч самолетов, в том числе и МИГ-29.
Однако в этот раз нужен был не только капитальный ремонт, но и глубокая модернизация. Необходимо было установить более мощную радиолокационную станцию, которая бы увеличила дальность обнаружения воздушных целей. Добавить новейшую систему спутниковой навигации, а также упростить для пилотов контроль за параметрами двигателя и бортовых систем.
Читайте также: БРЭМ "Атлет" – спаситель танковых подразделений
Для этого процесса объединилось несколько предприятий, которые передавали свои разработки во Львов, а уже здесь их воплощали в жизнь.
По состоянию на 2018 год таких усовершенствованных украинских МиГов есть восемь. Но украинские оружейники пошли дальше и предложили новый раунд новаций. В этом же году во Львове начали работать над усовершенствованной модернизированной версией Миг-29МУ2, которая будет иметь еще 8 технических улучшений. Представить новинку планируют уже в 2019 году.
Выбор редакции
-
Волкер прокомментировал видео ОБСЕ, как колонны российских грузовиков въезжают на Донбасссегодня, 16:42
-
"У твоих детей не будет мамы": в Ровно мажор пригрозил журналистке расправой после ДТПсегодня, 15:32
-
Мы не должны с этим мириться, – Гройсман о ситуации со съемками фильма о Василии Стусесегодня, 14:37