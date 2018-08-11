МіГ-29МУ1 – український варіант культового винищувача

Завдяки двом турбореактивним двигунам з форсажною камерою ця пташка розвиває швидкість у 2450 кілометрів на годину і може піднятись на висоту 18 кілометрів. Вона здатна миттю виявляти ворожі об'єкти і так само швидко їх знешкоджувати.

Окрім 30-міліметрової автоматичної гармати, має ще й ракети типу "повітря-повітря", а також бомби та блоки некерованих реактивних снарядів для ураження наземних цілей.

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МіГ-29 – бойовий літак української армії, але є одна проблема. Після розпаду Радянського Союзу абсолютно всі виробничі потужності залишилися на території Росії. В ангарах українських льотчиків залишилось кілька десятків літаків.

І тут знову дві новини. Почнемо з хорошої: у цих винищувачів ще хороший запас ресурсу, механіка працює добре. Але. Системи супутникового зв'язку, навігації, розпізнавання цілей – за останні 30 років ці технології неймовірно вдосконалились, і українським льотчикам їх дуже бракувало.



МіГ-29

Оскільки закуповувати закордонні винищувачі дорого, у 2007 році українське керіваництво вирішило розпочати модернізацію. Кому довірити? Звісно, львів'янам. Тамтешній авіаційно-ремонтний завод давно звик працювати з МіГами, а саме з 1953 року. Через їхні руки пройшло понад 10 тисяч літаків, зокрема і МІГ-29.

Але цього разу потрібен був не лише капітальний ремонт, але й глибока модернізація. Необхідно було встановити потужнішу радіолокаційну станцію, яка б збільшила дальність виявлення повітряних цілей. Додати новітню систему супутникової навігації, а також спростити для пілотів контроль за параметрами двигуна та бортових систем.

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Для цього процесу об'єдналось кілька підприємств, які свої розробки передавали до Львова, а вже тут їх втілювали в життя.

Станом на 2018 рік таких удосконалених українських МіГів є вісім. Але українські зброярі пішли далі й запропонували новий раунд новацій. Цього ж року у Львові почали працювати над удосконаленою модернізованою версією – МіГ-29МУ2, яка матиме ще 8 технічних покращень. Представити новинку планують вже у 2019 році.