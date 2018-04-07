БРЭМ "Атлет" – спаситель танковых подразделений

Гордость Вооруженных Сил Украины – танк "Оплот", основная боевая лошадка – "Булат", а еще немалое количество бронетранспортеров. Собственно такой автопарк и заставляет заранее позаботиться о его ремонте и эвакуации, причем непосредственно с поля боя. Именно здесь на помощь придет бронированный "Атлет".

Его построили на основе Т-84 "Оплот", поэтому мощности хватает. При весе в 46 тонн он развивает скорость до 70 километров в час, кроме того может взять на борт дополнительный груз в полторы тонны.

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Одна такая машина имеет потрясающий набор функционала. Скажем, для поврежденного танка нужно заменить двигатель или даже башню. Без проблем! "Атлет" привезет нужную деталь, а крановая установка грузоподъемностью до 25 тонн и танк приподнимет, и новое оборудование поставит на место. Более того, БРЭМ оснащен сварочным аппаратом, что значительно расширяет возможности ремонтной бригады в полевых условиях.

БРЭМ "Атлет"

Наконец, не менее важной его функцией является эвакуация. Здесь установили мощную лебедку, которая способна взять на буксир основные модели украинских танков. При этом скорость "Атлета" составляет около 25 километров в час.

И напоследок несколько слов об экипаже. За его работу отвечают сразу три человека – командир, механик-водитель и слесарь.

"Укроборонпром" рассказал, что уже начато серийное производство ремонтных броневиков на Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Украинскими "Атлетами", кстати, активно интересуются не только отечественные вооруженные силы, но и таиландские.