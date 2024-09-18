Об этом он заявил, выступая на Business Breakfast от Forbes Ukraine.

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Выступая на Business Breakfast от Forbes Ukraine, он отметил: "Совет работал день и ночь в первые месяцы своего существования. Я уверен, что рассмотрение моего кейса, связанного с давлением прокуратуры, принесет результат. Юристы уже занимаются этим делом, и мы ожидаем обратную связь".

Соколовский также подчеркнул, что изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), над которыми работает Рада, станут важным этапом для усиления защиты предпринимателей. По его словам, эти изменения уже находятся на этапе подготовки для представления в парламент.

Эти изменения помогут сделать защиту бизнеса более действенной,

– заверил он.

Кроме того, Соколовский акцентировал на важности организационного усиления "Манифеста 42" для улучшения защиты интересов бизнеса: "Если предприниматели увидят конкретные успешные примеры борьбы с давлением, они присоединятся как к Совету, так и к нашему движению", - сказал он.

Говоря о важности политической воли, Соколовский отметил, что после введения моратория на проверки бизнес временно почувствовал облегчение, но со временем давление возобновилось.

Ситуацией можно было управлять без изменений в законодательстве. Власть должна действовать и поддерживать предпринимателей в эти сложные времена,

– подытожил он.

Также Соколовский анонсировал дальнейшее усиление организационной структуры "Манифеста 42", что позволит эффективнее реагировать на вызовы: "Мы создадим команду, которая будет работать круглосуточно, чтобы обеспечить оперативную защиту предпринимателей", – заверил он.