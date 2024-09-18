Про це він заявив, виступаючи на Business Breakfast від Forbes Ukraine.

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Виступаючи на Business Breakfast від Forbes Ukraine, він зазначив: "Рада працювала день і ніч у перші місяці свого існування. Я впевнений, що розгляд мого кейсу, пов’язаного з тиском прокуратури, принесе результат. Юристи вже займаються цією справою, і ми очікуємо зворотний зв'язок".

Соколовський також підкреслив, що зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК), над якими працює Рада, стануть важливим етапом для посилення захисту підприємців. За його словами, ці зміни вже перебувають на етапі підготовки для подання до парламенту.

Ці зміни допоможуть зробити захист бізнесу більш дієвим,

– запевнив він.

Крім того, Соколовський акцентував на важливості організаційного посилення "Маніфесту 42" для покращення захисту інтересів бізнесу: "Якщо підприємці побачать конкретні успішні приклади боротьби з тиском, вони приєднаються як до Ради, так і до нашого руху", — сказав він.

Говорячи про важливість політичної волі, Соколовський зауважив, що після введення мораторію на перевірки бізнес тимчасово відчув полегшення, але з часом тиск відновився.

Ситуацією можна було керувати без змін у законодавстві. Влада повинна діяти і підтримувати підприємців у ці складні часи,

– підсумував він.

Також Соколовський анонсував подальше посилення організаційної структури "Маніфесту 42", що дозволить ефективніше реагувати на виклики: "Ми створимо команду, яка працюватиме цілодобово, щоб забезпечити оперативний захист підприємців", – запевнив він.