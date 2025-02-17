Встреча состоялась в понедельник, 17 февраля, в штаб-квартире НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генсека Альянса Марка Рютте.

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В штаб-квартире НАТО обсудили достижение мира в Украине

На заседании обсудили обеспечение мира в Украине и будущие переговоры.

Так хорошо принимать Кита Келлога в Брюсселе. Сегодня (17 февраля – 24 Канал) он проконсультировался с членами Альянса относительно совместной работы для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине,

– написал Рютте на своей странице в Х.

Генсек НАТО добавил, что им "нужно много сделать" и заверил, что они будут тесно сотрудничать, чтобы добиться прекращения войны и "прочной безопасности для всех нас".

Напомним, что Кит Келлог приедет в Украину 20 февраля. Президент Зеленский заявил, что вместе с ним посетит фронт.

Глава государства хочет, чтобы во время своего визита Келлог пообщался не только с дипломатами, а также с военными.