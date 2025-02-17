Зустріч відбулася у понеділок, 17 лютого, у штаб-квартирі Альянсу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генсека НАТО Марка Рютте.

Дивіться також Трамп відповів, чи вважає можливим наступ Росії на країни НАТО

У штаб-квартирі НАТО обговорили досягнення миру в Україні

На засіданні обговорили забезпечення миру в Україні та майбутні переговори.

Так добре приймати Кіта Келлога у Брюсселі. Сьогодні (17 лютого – 24 Канал) він проконсультувався з членами Альянсу щодо спільної роботи для забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні,

– написав Рютте на своїй сторінці в Х.

Генсек НАТО додав, що їм "потрібно багато зробити" і запевнив, що вони будуть тісно співпрацювати, аби добитися припинення війни та "міцної безпеки для всіх нас".

Нагадаємо, що Кіт Келлог приїде в Україну 20 лютого. Президент Зеленський заявив, що разом із ним відвідає фронт.

Глава держави хоче, щоб під час свого візиту Келлог поспілкувався не лише із дипломатами, а також із військовими.