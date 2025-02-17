Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що Трамп думає про загрозу наступу Росії на країни НАТО

Так, Дональд Трамп не вважає можливою загрозу наступу Росії на країни НАТО.

"Ні, я не погоджуюся. Навіть анітрохи", – сказав Трамп у відповідь на застереження Зеленського.

Зазначимо, що український президент в інтерв’ю NBC News розповів, що за данними розвідки, Росія може почати війну проти НАТО. Є ризики, що це можуть бути Польща і Литва.

Вони почнуть з тих маленьких країн, які були в СРСР. Але Європа не відповість, бо в них нема чим, – вказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що є документи про підготовку та навчання військових на території Білорусі. То ж є перспектива, що вже цього літа Росія спробує напасти на інші країни, бо Путін "думає не лише про Україну".

Зеленський зазначив, що вже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на білоруському напрямку. "Це буде 100 – 150 тисяч людей. Вони можуть піти як і в Україну, як було у 2022 році, так і в Польщу та Балтику", – наголосив гарант.