Цей контингент росіяни можуть підготувати у 2025 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки 14 лютого.

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Росія може підготувати до 150 тисяч солдатів

Зеленський вважає, що Путін готується до війни з НАТО. Для цього він може зібрати до 150 тисяч солдатів.

Уже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на білоруському напрямку. Це буде 100 – 150 тисяч людей. Вони можуть піти як і в Україну, як було в 2022, так і в Польщу та Балтику,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що це дані розвідки.

"З усього, що я отримую від розвідки, я вважаю, що він готує війну з країнами НАТО наступного року", – додав він.

До слова, раніше президент також попереджав, що до реалізації цієї путінської ідеї можуть залучити північнокорейські війська. Усі тренування можуть проводити у самій Білорусі.