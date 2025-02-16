Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю NBC News.

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Зеленський про довіру до Трампа

Журналістка поцікавилася у Зеленського, чи дійсно він вважає, що Трамп так цінує та підтримує Україну, як про це говорить. На це президент України відповів, що за час війни став більш прагматичним і тепер вірить лише у реальні кроки.

Я став більш прагматичним і менш чутливим до таких речей. Нині я довіряю лише реальним крокам,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що довіряє Трампу, тому що "він президент США і тому, що громадяни США проголосували за нього". Зеленський наголосив, що поважає цей вибір, і продовжуватиме працювати з Трампом з тією довірою, яку вже має до США.

Водночас український лідер зауважив, що хоче реальної продуктивної зустрічі не лише з розмовами, а й реальними кроками, щоб Україна "почула реальний план й продемонструвала його союзникам, щоб зупинити цю війну".

Я думаю, що нам це потрібно терміново і з конкретними кроками,

– наголосив президент України.

Водночас Зеленський поділився, що, на його думку, станом на зараз Білий дім не має конкретного плану, як зупинити війну в Україні, однак команди продовжують над цим працювати.

До слова, під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки Зеленський також заявляв, що, на його думку, зараз США не мають реального плану щодо закінчення війни з Росією.