Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC News.

Смотрите также Победу над Россией можно одержать военным путем, – Зеленский

Зеленский о доверии к Трампу

Журналистка поинтересовалась у Зеленского, действительно ли он считает, что Трамп так ценит и поддерживает Украину, как об этом говорит. На это президент Украины ответил, что за время войны стал более прагматичным и теперь верит только в реальные шаги.

Я стал более прагматичным и менее чувствительным к таким вещам. Сейчас я доверяю только реальным шагам,

– заявил Зеленский.

Он также добавил, что доверяет Трампу, потому что "он президент США и потому, что граждане США проголосовали за него". Зеленский отметил, что уважает этот выбор, и будет продолжать работать с Трампом с тем доверием, которое уже имеет к США.

В то же время украинский лидер отметил, что хочет реальной продуктивной встречи не только с разговорами, но и реальными шагами, чтобы Украина "услышала реальный план и продемонстрировала его союзникам, чтобы остановить эту войну".

Я думаю, что нам это нужно срочно и с конкретными шагами,

– подчеркнул президент Украины.

В то же время Зеленский поделился, что, по его мнению, по состоянию на сейчас Белый дом не имеет конкретного плана, как остановить войну в Украине, однако команды продолжают над этим работать.

К слову, во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский также заявлял, что, по его мнению, сейчас США не имеют реального плана по окончанию войны с Россией.