Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что Трамп думает об угрозе наступления России на страны НАТО

Так, Дональд Трамп не считает возможной угрозу наступления России на страны НАТО.

"Нет, я не согласен. Даже нисколько", – сказал Трамп в ответ на предостережение Зеленского.

Отметим, что украинский президент в интервью NBC News рассказал, что по данным разведки, Россия может начать войну против НАТО. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва.

Они начнут с тех маленьких стран, которые были в СССР. Но Европа не ответит, потому что у них нечем, – указал он.

Владимир Зеленский отметил, что есть документы о подготовке и обучении военных на территории Беларуси. Так что есть перспектива, что уже этим летом Россия попытается напасть на другие страны, потому что Путин "думает не только об Украине".

Зеленский отметил, что уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на белорусском направлении. "Это будет 100 – 150 тысяч человек. Они могут пойти как и в Украину, как было в 2022 году, так и в Польшу и Балтику", – подчеркнул гарант.