Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление Келлога на Мюнхенской конференции.

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Давление на Россию должно быть всеобъемлющим

Кит Келлог считает, что сейчас санкции против России сейчас находятся на уровне 6 из 10. Больше всего по России бьют санкции в отношении ее нефтепродуктов, поэтому подобные ограничения нужно масштабировать.

В частности, речь идет о плане ограничения деятельности США в Балтийском море, где проходит российский теневой флот, который перевозит подсанкционные продукты. Поэтому хотя значительные санкции против России существуют, но их реализацию спецпредставитель Трампа оценил на 3 балла из 10.

В качестве примера Кит Келлог привел мощные экономические санкции против Ирана со стороны США.

Мы такое делали в прошлом с Ираном, мы накладывали санкции, которые очень сильно эту страну "сломали",

– отметил чиновник.

Так можно рассмотреть и подобное влияние на Россию, которая не боится терять людей.

Должен быть комплексный план, который предусматривает, чтобы давление оставалось на Россию и было всеобъемлющим. Это может касаться и КНДР, такие вещи не забываем также,

– добавил Кит Келлог.

Россия и Украина должны пойти на уступки для достижения мира

По словам Келлога, в современной войне не будет победы, как во Второй мировой, с подписанием мирного договора. Стороны должны уступить, чтобы был мир. Россия, по мнению спецпредставителя США, должна пойти на территориальные уступки и, возможно, уменьшить численность своего войска.