Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву Келлога на Мюнхенській конференції.

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Тиск на Росію має бути всеохопним

Кіт Келлог вважає, що зараз санкції проти Росії зараз перебувають на рівні 6 із 10. Найбільше по Росії б'ють санкції щодо її нафтопродуктів, тож подібні обмеження потрібно масштабувати.

Зокрема, йдеться про план обмеження діяльності США в Балтійському морі, де проходить російський тіньовий флот, який перевозить підсанкційні продукти. Тож хоча значні санкції проти Росії існують, але їхню реалізацію спецпредставник Трампа оцінив на 3 бали з 10.

Як приклад Кіт Келлог навів потужні економічні санкції проти Ірану з боку США.

Ми таке робили в минулому з Іраном, ми накладали санкції, які дуже сильно цю країну "зламали",

– зазначив посадовець.

Так можна розглянути й подібний вплив на Росію, яка не боїться втрачати людей.

Має бути комплексний план, який передбачає, щоб тиск залишався на Росію і був всеохопним. Це може стосуватися і КНДР, такі речі не забуваємо також,

– додав Кіт Келлог.

Росія і Україна мають піти на поступки для досягнення миру

За словами Келлога, у сучасній війні не буде перемоги, як в Другій світовій, із підписанням мирного договору. Сторони мають поступитися, аби був мир. Росія, на думку спецпредставника США, має піти на територіальні поступки та, можливо, зменшити чисельність свого війська.