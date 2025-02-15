Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву Келлога на Мюнхенській конференції.
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Тиск на Росію має бути всеохопним
Кіт Келлог вважає, що зараз санкції проти Росії зараз перебувають на рівні 6 із 10. Найбільше по Росії б'ють санкції щодо її нафтопродуктів, тож подібні обмеження потрібно масштабувати.
Зокрема, йдеться про план обмеження діяльності США в Балтійському морі, де проходить російський тіньовий флот, який перевозить підсанкційні продукти. Тож хоча значні санкції проти Росії існують, але їхню реалізацію спецпредставник Трампа оцінив на 3 бали з 10.
Як приклад Кіт Келлог навів потужні економічні санкції проти Ірану з боку США.
Ми таке робили в минулому з Іраном, ми накладали санкції, які дуже сильно цю країну "зламали",
– зазначив посадовець.
Так можна розглянути й подібний вплив на Росію, яка не боїться втрачати людей.
Має бути комплексний план, який передбачає, щоб тиск залишався на Росію і був всеохопним. Це може стосуватися і КНДР, такі речі не забуваємо також,
– додав Кіт Келлог.
Росія і Україна мають піти на поступки для досягнення миру
За словами Келлога, у сучасній війні не буде перемоги, як в Другій світовій, із підписанням мирного договору. Сторони мають поступитися, аби був мир. Росія, на думку спецпредставника США, має піти на територіальні поступки та, можливо, зменшити чисельність свого війська.