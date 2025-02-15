НАТО повинно готуватися до таких сценаріїв вже зараз, зазаначає Рютте. Про це інформує 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Як НАТО відповість на агресію Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що зазіхання бодай на один квадратний кілометр НАТО не зійде Росії з рук.

Якщо Путін вважає, що він може, без значного ризику для своєї країни та своєї армії, атакувати хоч один квадратний кілометр території НАТО, він зіткнеться з потужним ударом НАТО по Росії. Він це знає. І він не наважиться це зробити,

– заявив генсек Альянсу в Мюнхені.

Однак Рютте зазначив, що якщо НАТО не прийме необхідних рішень зараз, то через 4 – 5 років "ми можемо зіткнутися з серйозними труднощами".