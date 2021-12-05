Сообщается, что в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне машины находились члены хора католической церкви. Они ехали на свадебную церемонию в округе Китуи.

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Погибли десятки человек

Река была переполнена – это и привело к тому, что автобус снесло в воду. В настоящее время неизвестно, сколько людей было в транспортном средстве. В настоящее время чрезвычайники изымают тела.

Кроме этого, СМИ пишут, что спасти удалось 12 пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетних.

На месте крушения правоохранительные органы делают все возможное для поиска и спасения, а также восстановления. Мы молимся о Божьей силе и сострадании, чтобы утешить пострадавших семей и друзей,

– написала в твиттере губернатор округа Китуи.

В Кении автобус упал с моста в реку / Фото с твиттера Charity Ngilu

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