Повідомляється, що на момент дорожньо-транспортної пригоди у салоні машини перебували члени хору католицької церкви. Вони їхали на весільну церемонію в окрузі Кітуї.

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Загинули десятки людей

Річка була переповнена – це й призвели до того, що автобус знесло у воду. Наразі достеменно невідомо, скільки людей було в транспортному засобі. Наразі надзвичайники вилучають тіла. Окрім цього, ЗМІ пишуть, що врятувати вдалося 12 пасажирів, серед яких четверо неповнолітніх.

На місці аварії правоохоронні органи роблять усе можливе для пошуку та порятунку, а також відновлення. Ми молимося про Боже співчуття, щоб втішити постраждалих родин і друзів,

– написала у твітері губернаторка округу Кітуї.

У Кенії автобус впав з моста в річку / Фото з твітера Charity Ngilu

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