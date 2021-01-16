Печально известный Керченский мост может разрушиться из-за сильного землетрясения, - ученые
Мост через Керченский пролив вполне может быть разрушен в результате сильных подземных толчков. Ведь именно под ним расположена граница раздела двух тектонических плит.
Тектонические плиты под мостом могут сместиться
Землетрясение, которое недавно зафиксировали в Анапе, подтверждает, что в регионе могут возникать достаточно сильные подземные толчки. Об этом сообщили в Институте геофизики имени Субботина НАН Украины, информируют "Крым. Реалии".
Интересно В оккупированном Крыму треснула 55-метровая копия Крымского моста: фото
Сейсмические исследования позволяют прогнозировать ситуацию в случае землетрясений в местах, где есть жилые дома и другие объекты, среди которых и Керченский мост. Непосредственно под ним проходит граница раздела двух тектонических плит. Очевидно, что эти плиты могут смещаться,
- сообщил заместитель директора Института геофизики Александр Кендзера.
Отметим, что 11 – 12 января в Крыму зафиксировали землетрясение магнитудой до 3 баллов. Несмотря на небольшую силу, в Ялте толчки все-таки почувствовали.
Что известно о скандальном Керченском мосте:
- Автомобильную часть моста открыли в 2018 году сначала для легковушек, а потом уже для грузовиков.
- С декабря 2019 года по мосту пролегает и железнодорожное сообщение.
- В МИД Украины выразили протест против запуска движения через Керченский мост в оккупированный Крым.
- Прокуратура АРК открыла из-за этого уголовное производство.
- ЕС одобрил санкции в отношении лиц и компаний, причастных к сооружению моста.
Поделиться новостью