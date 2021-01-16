Мост через Керченский пролив вполне может быть разрушен в результате сильных подземных толчков. Ведь именно под ним расположена граница раздела двух тектонических плит.

Тектонические плиты под мостом могут сместиться

Землетрясение, которое недавно зафиксировали в Анапе, подтверждает, что в регионе могут возникать достаточно сильные подземные толчки. Об этом сообщили в Институте геофизики имени Субботина НАН Украины, информируют "Крым. Реалии".

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Сейсмические исследования позволяют прогнозировать ситуацию в случае землетрясений в местах, где есть жилые дома и другие объекты, среди которых и Керченский мост. Непосредственно под ним проходит граница раздела двух тектонических плит. Очевидно, что эти плиты могут смещаться,

- сообщил заместитель директора Института геофизики Александр Кендзера.

Отметим, что 11 – 12 января в Крыму зафиксировали землетрясение магнитудой до 3 баллов. Несмотря на небольшую силу, в Ялте толчки все-таки почувствовали.

Что известно о скандальном Керченском мосте: