Сумнозвісний Керченський міст може зруйнуватись внаслідок сильного землетрусу, – вчені
Міст через Керченську протоку цілком може бути зруйнований в результаті сильних підземних поштовхів. Адже саме під ним розташована межа розділу двох тектонічних плит.
Тектонічні плити, що під мостом, можуть зміститись
Землетрус, який нещодавно зафіксували в Анапі підтверджує, що в регіоні можуть виникати досить сильні підземні поштовхи. Про це повідомили в Інституті геофізики імені Субботіна НАН України, інформують "Крим. Реалії".
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Сейсмічні дослідження дозволяють прогнозувати ситуацію у випадку землетрусів у місцях, де є житлові будинки та інші об'єкти, серед яких і Керченський міст. Безпосередньо під ним проходить межа розділу двох тектонічних плит. Очевидно, що ці плити можуть зміщуватись,
– повідомив заступник директора Інституту геофізики Олександр Кендзера.
Зазначимо, що 11 – 12 січня у Криму зафіксували землетрус магнітудою до 3 балів. Попри невелику силу, у Ялті поштовхи таки відчули.
Що відомо про скандальний Керченський міст:
- Автомобільну частину мосту відкрили у 2018 році спочатку для легковиків, а потім вже для вантажівок.
- З грудня 2019 року по мосту пролягає й залізничне сполучення.
- В МЗС України висловили протест проти запуску руху через Керченський міст до окупованого Криму.
- Прокуратура АРК відкрила через це кримінальне провадження.
- ЄС схвалив санкції щодо осіб та компаній, причетних до спорудження мосту.
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