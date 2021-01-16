Міст через Керченську протоку цілком може бути зруйнований в результаті сильних підземних поштовхів. Адже саме під ним розташована межа розділу двох тектонічних плит.

Тектонічні плити, що під мостом, можуть зміститись

Землетрус, який нещодавно зафіксували в Анапі підтверджує, що в регіоні можуть виникати досить сильні підземні поштовхи. Про це повідомили в Інституті геофізики імені Субботіна НАН України, інформують "Крим. Реалії".

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Сейсмічні дослідження дозволяють прогнозувати ситуацію у випадку землетрусів у місцях, де є житлові будинки та інші об'єкти, серед яких і Керченський міст. Безпосередньо під ним проходить межа розділу двох тектонічних плит. Очевидно, що ці плити можуть зміщуватись,

– повідомив заступник директора Інституту геофізики Олександр Кендзера.

Зазначимо, що 11 – 12 січня у Криму зафіксували землетрус магнітудою до 3 балів. Попри невелику силу, у Ялті поштовхи таки відчули.

Що відомо про скандальний Керченський міст: