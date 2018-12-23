Керченский пролив перекрыли из-за непогоды: вблизи него образовалась очередь из судов

23 декабря оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за неблагоприятных погодных условий. В очереди на проход через него в Мариуполь стоят 5 судов.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

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По его данным, Керченский пролив уже закрывали из-за погодных условий для всех судов 16, 17, 18 и до 16:00 19 декабря. А вот обычный поток судов возобновился с утра 20 декабря.

Утром 23 декабря пролив снова закрыли из-за погодных условий. За время шторма там накопилось 9 судов (7 из них – из ЕС) по направлению на Мариуполь/Бердянск. Первые суда из накопившихся в проливе за это время на Мариуполь/Бердянск начали пропускать только в 17:00 21 декабря – через 2 суток после того, как движение через пролив было открыто, и уже пропущены десятки судов по направлению в российские порты,

– написал он.

По состоянию на воскресенье, 23 декабря, около Керченского пролива ожидают проход 5 судов. Они направляются в Мариуполь. Один корабль – под флагом ЕС.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-ти областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направляюшиеся в украинские порты. В следствии этого украинская экономика несёт большие убытки.