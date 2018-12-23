Керченську протоку перекрили через негоду: поблизу неї утворилася черга з суден

23 грудня окупанти перекрили Керченську протоку через несприятливі погодні умови. У черзі на прохід через неї у Маріуполь чекають 5 суден.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив керівник проекту "Майдан Закордонних Справ" Андрій Клименко.

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За його даними, Керченську протоку вже закривали через погодні умови для всіх суден 16, 17, 18 і до 16:00 19 грудня. А ось звичайний потік суден відновився з ранку 20 грудня.

Зранку 23 грудня протоку знову закрили через погодні умови. За час шторму там накопичилося 9 суден (7 із них –із ЄС) напрямком на Маріуполь/Бердянськ. Перші судна з тих, що накопичилися у протоці за цей час на Маріуполь/Бердянськ почали пропускати лише о 17:00 21 грудня – через 2 доби після того, як рух протокою було відкрито, і вже пропущено десятки суден напрямком на російські порти,

– написав він.

Станом на неділю, 23 грудня, поблизу Керченської протоки очікують на прохід 5 суден. Вони прямують до Маріуполя. Один корабель – під прапором ЄС.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.