Над морем в Керчи бушевал смерч с молниями: потрясающие кадры

Во временно оккупированном Крыму удивляла погода. Жители Керчи смогли увидеть над морем смерч с молнией.

В Керчи бурлила сильная гроза. Она сопровождалась молниями.

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На фото, опубликованных в сети, видно, как мощная молния подсвечивает небо над морем. В то же время рядом с ней заметен вихрь от смерча. На некоторых кадрах удалось одновременно поймать и смерч, и молнию.

В Керчи смерч бушевал вместе с молнией / Фото "КерчИНФО"

На Говерле молния убила туристов

6 июля произошла трагедия на Говерле. В результате попадания молнии там пострадали 3 туриста: мужчина, женщина и 11-летняя девочка. На место трагедии немедленно отправились горные спасатели. Когда они прибыли, девочка и мужчина уже были мертвы. В то же время, женщина находилась в шоковом состоянии.

Другие туристы сняли момент попадания молнии на видео. На кадрах видно, что звук был настолько мощным, что сбил людей с ног. Спасатели забрали с горы тела погибших и остальных туристов.

Заметим, известно, что туристы двигались по синему маршруту.