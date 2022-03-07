В ведомстве подчеркивают, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены оперативные изменения. Так что внимательно следите за обновлениями в официальном телеграм-канале КГГА.
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Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:
- №21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой
- №73 – ул. Милославской до ул. Каштановой
- №79 – от ул. Каштановой до просп. Кубанской Украины
- №101 – от ул. Милославской к жилому массиву Радужный
- №103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко
- №51 – от ст. м. Бориспольская к мосту Патона
- №55 – от пл. Дарницкой к мосту Патона
- №115 – к мосту Патона
- №114 – от Милославской до жилмассива Радужный
- №69 – от Палаца спорта до ул. Гната Юрий
- №90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юрий
- №22 – через Дарницкий мост
- №91 – через Дарницкий мост
- №118 – от Политехнического института – до моста Патона
Что касается остальных маршрутов, то они работают по привычным схемам.
В КГГА сообщают, что в столице временно не будут курсировать троллейбусы.
Трамвайные маршруты
- По постоянным схемам движения будут курсировать трамвайные маршруты №2, 8К, 22К, 29К, 33А. Также организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".
Остальные трамвайные маршруты временно не курсируют.
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