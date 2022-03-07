У відомстві наголошують на тому, що в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені оперативні зміни. Тож уважно слідкуйте за оновленнями в офіційному телеграм-каналі КМДА.

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Автобусні маршрути, в які внесені зміни:

  • №21 – від вул. Милославської до вул. Каштанової
  • №73 – вул. Милославської до вул.Каштанової
  • №79 - від вул. Каштанової до просп. Кубанської України
  • №101 – від вул. Милославської до житлового масиву Райдужний
  • №103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка
  • №51 – від ст. м. Бориспільська до моста Патона
  • №55 – від Дарницької пл. до моста Патона
  • №115 – до моста Патона
  • №114 – від Милославської до житлового масиву Райдужний
  • №69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри
  • №90 – від вул. Туполева до вул. Гната Юри
  • №22 – через Дарницький міст
  • №91 – через Дарницький міст
  • №118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона

Що стосується решти маршрутів, то вони працюють за звичними схемами.

У КМДА повідомляють, що у столиці тимчасово не курсуватимуть тролейбуси.

Трамвайні маршрути

  • За постійними схемами руху курсуватимуть трамвайні маршрути № 2, 8К, 22К, 29К, 33А. Також організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа".

Решта трамвайних маршрутів тимчасово не курсує.

Війна

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