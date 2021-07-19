Как отметили в КГГА, к ликвидации последствий масштабной непогоды привлекли 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке коммунальной компании Киевавтодор.

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В общем над откачкой воды в затопленных переходах и на дорогах занимаются 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. Задействованы гидромониторы, илососы и мотопомпы.

"Берестейскую" закрывали на гермодвери

Из-за ужасного затопления станций метро "Академгородок" и "Берестейская", вода попала в кассы. Из-за этого руководство подземки остановило работу станций.

Смотрите видео затопленной "Берестейской" в Киеве:

Поскольку на "Берестейской" вода могла попасть на рельсы, коммунальщики приняли кардинальные меры – закрыли "Берестейскую" на гермозатвор.



Гермозатвор на "Берестейской" / Фото КГГА

За несколько часов коммунальщикам удалось откачать воду и возобновить работу станции.



Затопление перехода на станции "Академгородок" / Фото "ХК"

Такое же подтопление произошло на "Академгородке", однако там работники коммунальных предприятий справились с последствиями непогоды быстрее. Сейчас подземка Киева работает в штатном режиме.

Некоторых подтоплений удалось избежать

В КГГА утверждают, что к масштабным осадкам власти столицы пытались подготовиться. Впрочем, дожди были слишком мощными. Тем не менее, на Броварском проспекте, на улице Брожко и улице Елены Телиги дежурила коммунальная техника, благодаря которой подтоплений на этих участках не произошло.

Однако во многих местах столицы потоки воды были очень бурными.

Подтопления произошли на:

проспекте Палладина;

улице Стеценко;

площади Героев Бреста;

улице Кирилловской;

улице Автозаводской;

проспекте Победы.



Ливень на Русановке / Фото R&B News. Березняки и Русановка.