Як зазначили у КМДА, до ліквідації наслідків масштабної негоди залучили 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання комунальної компанії Київавтодор.

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Загалом над відкачуванням води у затоплених переходах та на дорогах займаються 326 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств. Задіяні гідромонітори, мулососи та мотопомпи.

"Берестейську" зачиняли на гермодвері

Через жахливе затоплення станцій метро "Академмістечко" та "Берестейська", вода потрапила до кас. Через це керівництво підземки зупинило роботу станцій.

Дивіться відео затопленої "Берестейської" у Києві:

Оскільки на "Берестейській" вода могла потрапити на рейки, комунальники вжили кардинальні заходи – зачинили "Берестейську" на гермозатвор.



Гермозатвор на "Берестейській" / Фото КМДА

За кілька годин комунальникам вдалося відкачати воду та відновили роботу станції.



Затоплення переходу на станції "Академмістечко" / Фото "ХК"

Таке ж підтоплення сталося на "Академмістечку", однак там працівники комунальних підприємств впоралися з наслідками негоди швидше. Наразі підземка Києва працює у штатному режимі.

Деяких підтоплень вдалося уникнути

У КМДА стверджують, що до масштабних опадів влада столиці намагалася підготуватися. Втім, дощі були занадто потужними. Тим не менш, на Броварському проспекті, на вулиці Брожка та вулиці Олени Теліги чергувала комунальна техніка, завдяки якій підтоплень на цих ділянках не сталося.

Однак у багатьох місцях столиці потоки води були дуже бурхливими.

Підтоплення сталися на:

проспекті Палладіна;

вулиці Стеценка;

площі Героїв Бреста;

вулиці Кирилівській;

вулиці Автозаводській;

проспекті Перемоги.



Злива на Русанівці / Фото R&B News. Березняки та Русанівка.