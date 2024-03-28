Несмотря на это, киевлян призвали не паниковать и сохранять спокойствие. Ведь все эти предупреждения и принятые заранее меры были для того, чтобы защитить украинскую столицу от новых возможных угроз со стороны России.
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В КГВА не исключают возможной угрозы от российских ДРГ
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что российские власти могут потенциально привлекать агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в украинской столице.
Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника,
– отметил Мрочко.
Чиновник также отметил, что учитывая все эти решения Совет обороны украинской столицы принял соответствующие решения, которые помогут избежать потенциальной угрозы со стороны врага.