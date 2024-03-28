Несмотря на это, киевлян призвали не паниковать и сохранять спокойствие. Ведь все эти предупреждения и принятые заранее меры были для того, чтобы защитить украинскую столицу от новых возможных угроз со стороны России.

Интересно Наши дети бежали в укрытия под ракетами: Кулеба обратился к Западу со срочным заявлением

В КГВА не исключают возможной угрозы от российских ДРГ

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что российские власти могут потенциально привлекать агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в украинской столице.

Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника,

– отметил Мрочко.

Чиновник также отметил, что учитывая все эти решения Совет обороны украинской столицы принял соответствующие решения, которые помогут избежать потенциальной угрозы со стороны врага.