Тест-драйв Kia Xceed: кроссовер, который "перерос" хэтчбек

Даже в Европе кроссоверы понемногу вытесняют некогда очень популярные хэтчбеки. Яркий пример - Kia Xceed, созданный на платформе хэтчбека Сeed. У него более крупные габариты, внедорожный стайлинг и клиренс в 18 см. Как едет новичок, мы первыми среди украинских журналистов проверяли на дорогах Франции недалеко от Марселя.

Киа верит, что по популярности "Икс-Сид" перепрыгнет хэтчбек, универсал и шутниг брейк, вместе взятые. Однако несмотря на внешнюю схожесть с "Сидом", Kia Xceed имеет с хэтчбеком общие только передние двери. Все остальное – новое.

Чем отличается Kia Xceed

Кроссовер длиннее, шире хэтчбека, у него внедорожный обвес и больший клиренс. У версий на 16-дюймовых колесах дорожный просвет 172 мм, а на 18-ти – аж 184 мм. В результате водитель паркетника сидит на 5 см выше, чем в хэтче.

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Среди "одноклассников" Xceed отличается сильно наклоненными задними стойками, что делают машину похожей на купе. У кроссовера – самая большая среди "Сидов" решетка радиатора и специально разработанные для модели полностью светодиодные фары. Кроме того, XCeed получил новый "квантовый" желтый цвет, который очень идет машине. Однако и насыщенный синий, как у нас на тесте, также хорош.

В багажник кроссовера помещается на 31 литр больше чем в Сeed – то есть 426 литров.

Салон и оборудование Kia Xceed

В салоне – первая среди моделей Киа цифровая панель приборов с диагональю 12,3 дюйма. Топовые комплектации имеют еще и 10,25 дюймовый экран мультимедийной системы, которая позволяет по блютус подключить сразу два устройства. Ну а меломаны оценят опционный звук JBL Premium.

В сравнении с хэтчбеком кроссовер получил перенастроенную ESP, более крупные тормоза для версии 1,6 турбо, более тихую выхлопную систему и улучшенную вибро- и шумоизоляцию.

Несмотря на более высокий центр масс, управляется Kia Xceed как хэтчбек. К тому же кроссовер немного комфортнее обычного Ceed, потому что имеет более мягкие пружины. Так, передняя подвеска получила гидравлические ограничители отбоя. А вот рулевое управление перекочевало из обычного Ceed без изменений, разве что руль стал немного легче ради маневрирования.

Двигатели Kia Xceed

Все Kia Xceed оснащают исключительно турбомоторами. Стартовым является литровый 120-сильный мотор T-GDI (172 Нм). На ступеньку выше стоит двигатель 1.4 T-GDI, выдающий 140 л.с. и 242 Нм крутящего момента. Самым "горячим" является 1,6-литровый турбомотор мощностью 204 л.с., который способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 7,5 сек с коробкой передач 7DCT, и за 7,7 сек – с 6-ступенчатой механической коробкой. У него достаточно тяги, 265 ньютон-метров уже с полутора тысяч оборотов. Но из-за более мягкой подвески и руля он не впечатляет, как ProCeed. Зато лучше подходит для наших дорог. Поклонникам дизельных двигателей адресован мотор с рабочим объемом 1,6 литра, доступный в двух вариантах – мощностью 115 или 136 л.с.

С 2020 года в модельной гамме XCeed появятся модификации с гибирдными и Plug-ингибридными силовыми установками. Ожидается, что Kia XCeed Plug-in Hybrid будет иметь полностью электрический запас хода около 60 километров. Производство Kia XCeed началось в словацкой Жилине в августе текущего года. На украинском рынке модель появится в начале 2020 года.

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