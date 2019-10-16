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      Тест-драйв Kia Xceed: кроссовер, который "перерос" хэтчбек

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      Тест-драйв Kia Xceed 2019 - технические характеристики нового кроссовера Киа
      Тест-драйв Kia Xceed

      Даже в Европе кроссоверы понемногу вытесняют некогда очень популярные хэтчбеки. Яркий пример - Kia Xceed, созданный на платформе хэтчбека Сeed. У него более крупные габариты, внедорожный стайлинг и клиренс в 18 см. Как едет новичок, мы первыми среди украинских журналистов проверяли на дорогах Франции недалеко от Марселя.

      Киа верит, что по популярности "Икс-Сид" перепрыгнет хэтчбек, универсал и шутниг брейк, вместе взятые. Однако несмотря на внешнюю схожесть с "Сидом", Kia Xceed имеет с хэтчбеком общие только передние двери. Все остальное – новое.

       

      Чем отличается Kia Xceed

      Кроссовер длиннее, шире хэтчбека, у него внедорожный обвес и больший клиренс. У версий на 16-дюймовых колесах дорожный просвет 172 мм, а на 18-ти – аж 184 мм. В результате водитель паркетника сидит на 5 см выше, чем в хэтче.

       

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      Среди "одноклассников" Xceed отличается сильно наклоненными задними стойками, что делают машину похожей на купе. У кроссовера – самая большая среди "Сидов" решетка радиатора и специально разработанные для модели полностью светодиодные фары. Кроме того, XCeed получил новый "квантовый" желтый цвет, который очень идет машине. Однако и насыщенный синий, как у нас на тесте, также хорош.

      В багажник кроссовера помещается на 31 литр больше чем в Сeed – то есть 426 литров.

      Салон и оборудование Kia Xceed

      В салоне – первая среди моделей Киа цифровая панель приборов с диагональю 12,3 дюйма. Топовые комплектации имеют еще и 10,25 дюймовый экран мультимедийной системы, которая позволяет по блютус подключить сразу два устройства. Ну а меломаны оценят опционный звук JBL Premium.

       

      В сравнении с хэтчбеком кроссовер получил перенастроенную ESP, более крупные тормоза для версии 1,6 турбо, более тихую выхлопную систему и улучшенную вибро- и шумоизоляцию.

      Несмотря на более высокий центр масс, управляется Kia Xceed как хэтчбек. К тому же кроссовер немного комфортнее обычного Ceed, потому что имеет более мягкие пружины. Так, передняя подвеска получила гидравлические ограничители отбоя. А вот рулевое управление перекочевало из обычного Ceed без изменений, разве что руль стал немного легче ради маневрирования.

       

      Двигатели Kia Xceed

      Все Kia Xceed оснащают исключительно турбомоторами. Стартовым является литровый 120-сильный мотор T-GDI (172 Нм). На ступеньку выше стоит двигатель 1.4 T-GDI, выдающий 140 л.с. и 242 Нм крутящего момента. Самым "горячим" является 1,6-литровый турбомотор мощностью 204 л.с., который способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 7,5 сек с коробкой передач 7DCT, и за 7,7 сек – с 6-ступенчатой механической коробкой. У него достаточно тяги, 265 ньютон-метров уже с полутора тысяч оборотов. Но из-за более мягкой подвески и руля он не впечатляет, как ProCeed. Зато лучше подходит для наших дорог. Поклонникам дизельных двигателей адресован мотор с рабочим объемом 1,6 литра, доступный в двух вариантах – мощностью 115 или 136 л.с.

       

      С 2020 года в модельной гамме XCeed появятся модификации с гибирдными и Plug-ингибридными силовыми установками. Ожидается, что Kia XCeed Plug-in Hybrid будет иметь полностью электрический запас хода около 60 километров. Производство Kia XCeed началось в словацкой Жилине в августе текущего года. На украинском рынке модель появится в начале 2020 года.

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      Теги: Публикации Статьи KIA Big Test АЗК WOG
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