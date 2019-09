BMW M850i xDrive: арт-объект и вершина инженерии

Этот автомобиль участвовал в фестивале современного искусства Kyiv Art Week. Поэтому и выглядит как шедевр художественного творчества. Однако по техническим параметрам BMW M850i xDrive тоже можно назвать шедевром.

Украинский художник Максим Шкиндер, который работает автодизайнером суперкаров McLaren в Великобритании, создал уникальное убранство кузова "восьмерки" BMW под названием THE ESSENCE, то есть "сущность". Автомобиль был создан в рамках мирового проекта баварской марки ART INSPIRED BY THE 8. Именно эта машина попала на тест к автоэксперту Сергею Волощенко.

Не заметил? Услышишь!

Это купе выглядит невероятно – цветные элементы гармонично подчеркивают или прячут очертания кузова. Поэтому не удивительно, что на улицах автомобиль вызывает невероятное внимание со стороны окружающих. Салон остался серийным, однако ему ни прибавить, ни отнять. Сиденья из коричневой кожи, хрустальный рычаг коробки передач тоже как будто ручная работа.

Однако рассматривать детали у нас нет времени, ведь главное действо в купе восьмой серии начинается тогда, когда просыпается мотор. И если на стоянке к двигателю надо прислушиваться или открывать окна, чтобы услышать его ворчание, то на высоких оборотах выпускная система мотора просто разрывает звуковое пространство. То есть даже если кто-то не заметил эту машину глазами, он услышит ее. Для тех, кто ценит такой звук, он лучше любой музыки.

Как и в большинстве баварских моделей, в "восьмерке" можно выбирать различные режимы езды. Наиболее экономный режим - Eco Pro, в городе лучше выбрать Comfort, но по-настоящему машина раскрывается в "Спорте". Именно в нем звук от мотора наиболее отчетливый и громкий.

Испытываем динамику

А теперь попробуем его на ходу. У BMW M850i xDrive мотор на 8 цилиндров, две турбины, 750 Нм тяги. Это позволяет разогнаться до первой сотни за невероятные 3,7 секунды. А максималка ограничена электроникой 250 км/ч. Но действительно ли это так? Проверим динамику с помощью специального прибора. Прикрепляем датчик на магните к передней стойке, ведь на крышу нельзя – она кевларовая. Первый разгон - и приложение показало чуть менее 5 секунд. Следующая попытка - 4,4 секунды. Третья же попытка оказалась последней. На скорости блок с магнитом не выдержал силы ветра и оторвался, оставшись где-то посреди бориспольской трассы. Пришлось с полчаса его искать. Датчик затем протестировали, и он продолжил работу. Но уже на другой машине – менее скоростной. А насчет 3,7 секунд – придется поверить производителю. Видимо, они для замеров используют другие приборы. Или крепят их надежнее.

В центре внимания

А вот тормоза М850і просто образцовые. И это при том, что машина весит почти две тонны - 1890 кг. То есть на одну силу приходится всего 3,5 кг. Столько же было у предыдущей M6. А еще BMW M850i xDrive имеет шасси, в котором вращают все 4 колеса. То есть на малых скоростях задние колеса поворачивают в противоположную от передних сторону. Так легче парковаться. А на высоких скоростях они поворачивают параллельно с передними, поэтому купе будто кто-то переставляет из полосы в полосу.

На этом BMW невозможно оставаться незамеченным или ездить медленно. Ты постоянно в центре внимания, ведь ты за рулем одного из самых быстрых и наиболее динамичных купе на планете. А с уникальной отделкой кузова – еще и самых ярких.