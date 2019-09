BMW M850i xDrive: арт-об'єкт та вершина інженерії

Це авто брало участь фестивалі сучасного мистецтва Kyiv Art Week. Тому воно й виглядає як шедевр художньої творчості. Однак і за технічними параметрами BMW M850i xDrive теж можна назвати шедевром.

Український художник Максим Шкіндер, який працює автодизайнером суперкарів McLaren у Великобританії, створив унікальне оздоблення кузова "вісімки" BMW під назвою THE ESSENCE, тобто "сутність". Автомобіль було створено в рамках світового проекту баварської марки ART INSPIRED BY THE 8. Саме ця машина потрапила на тест до автоексперта Сергія Волощенка.

Не помітив? Почуєш!

Це купе виглядає неймовірно – кольорові елементи гармонічно підкреслюють або ховають обриси кузова. Тому не дивно, що на вулицях авто викликає таку увагу зі сторони оточуючих. Салон залишився серійним, однак йому нічого не бракує. Сидіння з коричневої шкіри, кришталевий важіль коробки передач – теж наче ручна робота.

Однак розглядати деталі у нас немає часу, адже головне дійство в купе восьмої серії починається тоді, коли просинається мотор. І якщо на стоянці до двигуна треба прислухатися чи відкривати вікна, щоб почути його бурчання, то на високих обертах випускна система мотора просто розриває звуковий простір. Тобто навіть якщо хтось не помітив цю машину очима, він почує її. Для тих, хто цінує такий звук, він краще за будь-яку музику.

Як і в більшості баварських моделей, в "вісімці" можна обирати різні режими їзди. Найбільш економний режим - Eco Pro, у місті краще обрати Comfort, але по-справжньому машина розкривається в "Спорті". Саме в ньому звук від мотору найбільш виразний та гучний.

Випробовуємо динаміку

А тепер спробуємо його на ходу. BMW M850i xDrive має 8 циліндрів, дві турбіни, 750 Нм тяги. Це дозволяє розігнатись до першої сотні за неймовірних 3,7 секунди. А максималка – обмежена електронікою 250 км/год. Але чи справді це так? Перевіримо динаміку за допомогою спеціального приладу. Прикріплюємо датчик на магніті до передньої стійки, адже на дах не можна – він кевларовий. Перший розгін - і додаток показав трохи менше 5 секунд. Наступна спроба - 4,4 секунди. Третя ж спроба виявилася останньою. На швидкості блок з магнітом не витримав сили вітру і відірвався, залишившись десь посеред бориспільської траси. Довелося з півгодини його шукати. Датчик потім протестували, і він продовжив роботу. Але вже на іншій машині – менш швидкісній. А щодо 3,7 секунд – доведеться повірити виробнику. Мабуть, вони для замірів використовують інші прилади. Або кріплять їх надійніше.

В центрі уваги

А от гальма М850i просто зразкові. І це при тому, що машина важить майже дві тони - 1890 кг. Тобто на одну силу припадає усього 3,5 кг. Стільки ж було у попередньої M6. А ще BMW M850i xDrive має шасі, в якому повертають усі 4 колеса. Тобто на малих швидкостях задні колеса повертають в протилежний від передніх бік. Так легше паркуватися. А на високих швидкостях вони повертають паралельно із передніми, тому купе ніби хтось переставляє зі смуги в смугу.

На цьому BMW неможливо залишатися непоміченим або їздити повільно. Ти постійно в центрі уваги, адже ти за кермом одного з найшвидших та найдинамічніших купе на планеті. А з унікальним оздобленням кузова – ще й найяскравіших.