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      Тест-драйв Kia Xceed: кросовер, що "переріс" хетчбек

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      Тест-драйв Kia Xceed 2019 - технічні характеристики нового кросовера Кіа
      Тест-драйв Kia Xceed

      Навіть в Європі кросовери потроху витісняють колись дуже популярні хетчбеки. Яскравий приклад - Kia Xceed, створений з хетчбека Сeed. У нього більші габарити, позашляховий стайлінг і кліренс у 18 см. Як їде новачок, ми першими серед українських журналістів перевіряли на дорогах Франції неподалік Марселя.

      Салон і обладання Kia Xceed

      Кіа вірить, що за популярністю «Ікс-сід» перестрибне хетчбек, універсал та шутніг брейк, разом узяті. Однак незважаючи на зовнішню подібність до "Сіда", Kia Xceed має з хетчбеком спільні лише передні двері. Все інше - нове.

      Чим відрізняється Kia Xceed

      Кросовер довший, ширший за хетчбек, має позашляховий обвіс і більший кліренс. Версії на 16-дюймових колесах мають дорожній просвіт 172 мм, а на 18-тих - аж 184 мм. В результаті водій паркетника сидить на 5 см вище, ніж в хетчі.

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      З-поміж "однокласників" Xceed вирізняється сильно нахиленими задніми стійками, що роблять машину схожою на купе. У кросовера - найбільша серед "Сідів" решітка радіатора і спеціально розроблені для моделі повністю світлодіодні фари. Окрім того, XCeed отримав новий "квантовий" жовтий колір, який дуже личить машині. Однак і насичений синій, як у нас на тесті, теж гарний.

      В багажник кросовера входить на 31 літр більше ніж в Сeed - тобто 426 літрів.

      В салоні - перша серед моделей Кіа цифрова панель приладів з діагоналлю 12,3 дюйма. Топові комплектації мають ще й 10,25 дюймовий екран мультимедійної системи, яка дозволяє по блютусу підключити одразу два пристрої. Ну а меломани оцінять опційний звук JBL Premium.

      У порівнянні з хетчбеком кросовер отримав переналаштовану ESP, більші гальма для версії 1,6 турбо, тихішу випускну систему і покращену вібро- та шумоізоляцію.

      Незважаючи на вищий центр мас, керується Kia Xceed як хетчбек. До того ж кросовер трохи комфортніший за звичайний Ceed, бо має м’якші пружини. Так, передня підвіска отримала гідравлічні обмежувачі відбою. А от рульове керування перекочувало зі звичайного Ceed без змін, хіба що кермо стало трохи легшим заради маневрування.

      Двигуни Kia Xceed

      Усі Kia Xceed оснащують виключно турбомоторами. Стартовим є літровий 120-сильний мотор T-GDI (172 Нм). На сходинку вище стоїть двигун 1.4 T-GDI, що видає 140 к.с. 242 Нм обертального моменту. "Найгарячішим" є 1,6-літровий турбомотор потужністю 204 к.с., який здатний розігнатися від 0 до 100 км/год за 7,5 сек з коробкою передач 7DCT, та за 7,7 сек – з 6-ступеневою механічною коробкою. У нього достатньо тяги, 265 ньютон-метрів вже з півтори тисячі обертів. Але через м’якшу підвіску і кермо він не вражає, як ProCeed. Натомість краще підходить для наших доріг. Шанувальникам дизельних двигунів адресований мотор з робочим об'ємом 1,6 літра, доступний в двох варіантах - потужністю 115 або 136 к.с.

       

      З 2020 року в модельній гаммі XCeed з'являться модифікації з помірно гібірдними і Plug-inгібридними силовими установками. Очікується, що Kia XCeed Plug-in Hybrid матиме повністю електричний запас ходу близько 60 кілометрів. Виробництво Kia XCeed розпочалося у словацькій Жиліні у серпні поточного року. На українському ринку модель з’явиться на початку 2020 року.

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      Теги: KIA Публікації Статті Big Test АЗК WOG
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