Так, в сервисных центрах МВД не доступны услуги по смене владельца транспортных средств, а в Дии не работает почти 30 услуг, передает 24 Канал со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко.
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Отсрочки в Резерве+ получить нельзя
Чиновница подчеркнула, что сервисы Министерства обороны Украины работают без сбоев. Электронные рапорты и документы остаются доступными.
Впрочем, есть две проблемы. Первая – сейчас большое количество запросов в очереди, поэтому ожидание документа в Резерв+ может длиться немного больше, чем обычно.
Вторая – через восстановительные работы в государственных реестрах Министерство юстиции Украины вынуждено приостановить получение отсрочок в Резерв+.
Все уже полученные отсрочки остаются действительными и отображаются в Резерв+.
Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить эту услугу,
– заверили в министерстве.