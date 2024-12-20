Так, у сервісних центрах МВС не доступні послуги щодо зміни власника транспортних засобів, а в Дії не працює майже 30 послуг, передає 24 Канал із посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Чорногоренко.

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Відстрочки у Резерві+ отримати не можна

Посадовиця наголосила, що сервіси Міністерство оборони України працюють без збоїв. Електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними.

Втім, є дві проблеми. Перша – зараз велика кількість запитів у черзі, тому очікування документу в Резерв+ може тривати трохи більше, ніж зазвичай.

Друга – через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерство юстиції України вимушено призупиненл отримання відстрочок у Резерв+.

Усі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+.

Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу,

– запевнили у міністерстві.