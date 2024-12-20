Там наголосили, що ці ресурси працюють справно. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦПД.

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Росія запустила фейки навколо кібератаки на держреєстри України

За наймасштабнішою атакою на держреєстри України стоїть Росія. Окрім того, російська пропаганда скористалася нагодою та запустила нові фейки.

Зокрема, росіяни стверджують, що нібито через кібератаку законна мобілізація в Україні заблокована.

️Пропаганда Росії поширює брехню, що через хакерську атаку на державні реєстри України повністю заблокований доступ до "баз даних ТЦК", через що законна мобілізація в Україні "фактично заблокована" і працівники ТЦК "хапають людей на вулиці без розбору",

– розповідає ЦПД.

У Центрі наголошують, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. А застосунок Резерв+ продовжує працювати справно, доступ до бази "Оберіг" також не втрачений.

Нагадаємо, що атака також не вплинула на застосунок Дія та інші інформаційні системи держави.

Відновлення держреєстрів почнеться з понеділка, 23 грудня, й триватиме впродовж двох тижнів.