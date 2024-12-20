Що з Дією

Міністерка юстиції Ольга Стефанішина на пресконференції 20 грудня заявила, що кібератака на державні реєстри, які адмініструє Мін'юст, не вплинула на інші інформаційні системи держави, зокрема на застосунок Дія, повідомляє 24 Канал з посиланням на Громадське. Проте він наразі не має доступу до інформації.

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Повідомляється, що міністерство ухвалило рішення про призупинення всіх реєстрів, які воно адмініструє, щоб уникнути можливих загроз. У Дії наразі не працює близько 30 сервісів та послуг:

Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП.

Витяг з ЄДР.

Реєстрація ТОВ.

Перехід ТОВ на модельний статут.

Будівельні послуги.

Бронювання працівників.

Перереєстрація авто.

Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Актові записи.

Будівельні послуги.

Реєстрація права власності на майно.

Інформаційна довідка з ДРРП.

Кредити ВПО.

Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною.

Допомога при усиновленні дитини.

Допомога на дитину одинокій матері або батьку.

Будівельні послуги.

єОселя.

Повідомлення про пошкоджене/знищене майно.

єВідновлення.

єВідновлення для бізнесу.

Повідомлення про ремонтні роботи.

Бронювання за сертифікатом.

Міжнародний реєстр збитків.

Заява про шлюб.

Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС.

Актові записи про зміну імені.

Актові записи про народження.

Актові записи про шлюб.

Актові записи про розлучення.

Свідоцтва про народження.

Виконавчі провадження.

Витяг про місце проживання дитини.

Зміна місця проживання.

Ольга Стефанішина також сказала, що наразі всі операції, пов'язані реєстрацією актів цивільного стану про народження, смерть, одруження й розлучення тимчасово будуть здійснюватись із застосуванням паперових носіїв. По всій території України працюватимуть відділи реєстрації.

Тим часом соцвиплати, повязані із настанням певних актів цивільного стану, будуть розглянуті після відновлення реєстрів. Стефанішина запевнила, що винесе на розгляд уряду акт про необчислення строків на період відновлення реєстрів.

Усі інші нотаріальні дії, які не потребують перевірки у реєстрах, такі як реєстрація даних про заповіти чи спадкові договори, не обмежені.

На цей момент "найбільшим питанням є державна реєстрація нерухомості та бізнесу", а також відносини, що виникають унаслідок реєстрації юридичних осіб і реєстрація ФОПів. Такі послуги проводяться лише через реєстри, тому вони фактично на паузі до моменту відновлення. Міністерка запевнила, що всі дані з Мін’юсту збережені та будуть відновлені.

Терміни

За даними Громадського, відновлення державних реєстрів почнеться з понеділка, 23 грудня, й триватиме два тижні.

Для громадян, які мають додаткові питання, працює гаряча лінія для безплатної правової допомоги.