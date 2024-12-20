Что с Дией

Министр юстиции Ольга Стефанишина на пресс-конференции 20 декабря заявила, что кибератака на государственные реестры, которые администрирует Минюст, не повлияла на другие информационные системы государства, в частности на приложение Дія, сообщает 24 Канал со ссылкой на Громадське. Однако оно пока не имеет доступа к информации.

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Сообщается, что министерство приняло решение о приостановлении всех реестров, которые оно администрирует, во избежание возможных угроз. В Дії сейчас не работает около 30 сервисов и услуг:

  • Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП.
  • Выписка из ЕГР.
  • Регистрация ООО.
  • Переход ООО на модельный устав.
  • Строительные услуги.
  • Бронирование работников.
  • Перерегистрация авто.
  • Брак онлайн (кроме услуги помолвки).
  • Актовые записи.
  • Строительные услуги.
  • Регистрация права собственности на имущество.
  • Информационная справка из ГРРП.
  • Кредиты внутренним переселенцам.
  • Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
  • Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком.
  • Помощь при усыновлении ребенка.
  • Помощь на ребенка одинокой матери или отцу.
  • Строительные услуги.
  • єОселя.
  • Сообщение о поврежденном/уничтоженном имуществе.
  • єВідновлення.
  • єВідновлення для бизнеса.
  • Сообщение о ремонтных работах.
  • Бронирование по сертификату.
  • Международный реестр убытков.
  • Заявление о заключении брака.
  • Выписки и повторная выдача свидетельств из ЗАГСа.
  • Актовые записи о смене имени.
  • Актовые записи о рождении.
  • Актовые записи о браке.
  • Актовые записи о разводе.
  • Свидетельства о рождении.
  • Исполнительные производства.
  • Выписка о месте проживания ребенка.
  • Изменение места жительства.

Ольга Стефанишина также сказала, что сейчас все действия, связанные регистрацией актов гражданского состояния о рождении, смерти, бракосочетания и развода временно будут осуществляться с применением бумажных носителей. По всей территории Украины будут работать отделы регистрации.

Между тем соцвыплаты, связанные с наступлением определенных актов гражданского состояния, будут рассмотрены после восстановления реестров. Стефанишина заверила, что вынесет на рассмотрение правительства акт о неисчислении сроков на период восстановления реестров.

Все другие нотариальные действия, которые не требуют проверки в реестрах, такие как регистрация данных о завещаниях или наследственные договоры, не ограничены.

На данный момент "самым большим вопросом является государственная регистрация недвижимости и бизнеса", а также отношения, возникающие вследствие регистрации юридических лиц и регистрация ФЛП. Такие услуги проводятся только через реестры, поэтому они фактически на паузе до момента восстановления. Министр заверила, что все данные из Минюста сохранены и будут восстановлены.

Сроки

По данным Общественного, восстановления государственных реестров начнется с понедельника, 23 декабря, и продлится две недели.

Для граждан, которые имеют дополнительные вопросы, работает горячая линия для бесплатной правовой помощи.