"Страны Россия больше не существует": хакеры ГУР "поздравили" россиян с Днем конституции
В четверг, 12 декабря, в России празднуют День Конституции. В этот день специалисты Главного управления разведки также поздравить оккупантов.
Об этом сообщают источники 24 Канала.
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ГУР атаковало веб-ресурсы врага в День конституции врага
Так, специалисты ГУР установили полный контроль над веб-серверами официальных правительственных порталов России – сайта государственной думы, сайта конституционного суда, а также официальной веб-страницы Нижегородского областного суда.
В частности, по случаю Дня конституции России киберспециалистами ГУР на сайте госдумы был вывешен баннер со словами "Страны Россия больше не существует".
Сайт конституционного суда рф вообще был заблокирован и выдавал пользователям "ошибку" при попытке войти на него. DDoS-атака на данные веб-ресурсы рф полностью парализовала их работу и вывела из строя серверы,
– уточнил источник.
Атака на сайт госдумы России / Фото предоставлены 24 Каналу
Российские пропагандисты подтвердили атаки на российские ресурсы. Они тиражировали сообщения от властей о том, что "организованная группа хакеров нанесла удар, вывела из строя сервера сайтов, а также скомпрометировала важные базы данных".