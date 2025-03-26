Масштабная кибератака: в Укрзализныце обещают вскоре возобновить онлайн-продажу билетов

Укрзализныця рассчитывает восстановить онлайн-ресурсы после масштабной кибератаки уже в ближайшее время. Сейчас специалисты компании и привлеченные эксперты продолжают работать круглосуточно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Читайте также Укрзализныця ликвидирует последствия кибератаки: билеты пока только в кассах

Когда Укрзализныця восстановит онлайн-сервисы

Укрзализныця рассчитывает "выйти на финишную прямую" по восстановлению ресурсов уже в ближайшее время. В компании отметили, что кассы и все железнодорожники продолжают работать в усиленном режиме.

Помощники – вокзальные "ангелы" – тоже на дежурстве и готовы вам помочь. Через кассы продаются билеты на ближайшие даты – 26 и 27 марта,

– говорится в заявлении Укрзализныци.

Пассажирам рекомендуют по возможности покупать билеты не в пиковые часы, а лучшее время для этого: с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30.

Спасибо всем пассажирам за терпение, а владельцев бумажных билетов, которые были приобретены после 22 марта, ждет комплимент от Укрзализныци на борту и возможность бесплатно воспользоваться платными залами ожидания на вокзалах страны,

– добавили в компании.

Сейчас специалисты Укрзализныци и привлеченные эксперты продолжают работать круглосуточно, чтобы уже в ближайшее время вернуться "с хорошими новостями".

Ранее также стало известно, что Укрзализныця начала продажу билетов на поезда дальнего следования в пригородных кассах – им был продлен график работы. Итак, жителям Киева и Киевской области не нужно ехать к большим вокзалам, чтобы приобрести билет.

В Укрзализныце сообщили, что круглосуточно работают кассы на станциях:

Калиновка,

Борисполь,

Бровары,

Выдубичи,

Яготин,

Барышевка,

Березань,

Гнивань.

На станциях Боярка, Бривки, Чернорудка и Звягель график работы касс был продлен до 21:00.

Напомним, сбой в онлайн-системах Укрзализныци вызвала масштабная кибератака россиян. Несмотря на попытки врага, поезда курсируют четко без задержек и все операционные процессы движения отлажено в резервном формате.