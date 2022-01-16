Об этом Бильдт написал в соцсетях. То, что произошло в Украине в ночь с 13 на 14 января, – очень серьезно.
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Ситуация – наиболее опасная с 1960-х годов
Мы находимся в самой опасной ситуации по безопасности в Европе с начала 1960-х годов. Последняя кибератака на Украину лишь добавляет штрихи к подготовке к широкомасштабной агрессии против страны,
– написал Бильдт.
Экс-премьер-министр Швеции считает, что цель кибератаки была установить вредоносное программное обеспечение в информационных системах. Речь идет о так называемых программах-шантажистах. Эти программы могли установиться впоследствии и действовать на уничтожение.
Ранее в Украине назвали возможную причину нападения
По словам вице-премьера Михаила Федорова, среди возможных причин кибернападения может быть попытка получения доступа к административным правам компании, которая администрирует "взломанные" сайты.
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Главное о кибератаке в Украине
- "Взлом" десятков сайтов государственных органов в Украине произошел в ночь с 13 на 14 января.
- Хакеры вывесили сообщения с угрозами против украинцев: на украинском, польском и русском языках.
- В Украине заявили, что это была самая масштабная кибератака за последние 4 года.
- В ЕС сообщили о поддержке Киеву и готовности оказать помощь по нейтрализации нападения.
Больше об атаке на сайты в Украине смотрите в "Такие дела"
Текст публікації Карла Більдта: